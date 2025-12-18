'Давайте детей': первые минуты после российского обстрела Черкасс с бодикамер патрульных. Видео

Армия России в ночь на 18 декабря атаковала Черкассы дронами-камикадзе. В результате инцидента пострадали шесть человек, полицейские и экстренные службы оказывали помощь пострадавшим.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Полицейские по этому поводу показали видео первых минут после удара.

Совместно с другими экстренными службами правоохранители эвакуировали жителей и животных из поврежденных домов, а также перекрыли движение транспорта, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники ГСЧС.

"Дети есть? Давайте детей. Осторожно, не порежься", – говорят на видео полицейские.

Всех травмированных граждан передавали медикам скорой помощи для оказания квалифицированной помощи. К счастью, говорят в полиции, погибших нет.

Удар по Черкассам – что известно

Напомним, в ночь на 18 декабря российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Черкассам. По предварительным данным, враг целился по объектам критической инфраструктуры, из-за чего часть города была обесточена.

Энергетики продолжают восстановительные работы. За помощью к медикам обратились шесть человек. Как сообщается, тяжелых ранений нет.

В результате падения БпЛА на нескольких локациях повреждена жилая инфраструктура. Предварительно речь идет как минимум ополутора десятках частных домов – в них побиты окна и крыши. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, губернатор Черкасской области Игорь Табурец заявил, что город был атакован 13 дронами-камикадзе. Повреждены более 15 частных домов, а также областной спортивный комплекс "Манеж". Кроме этого, сгорели и получили повреждения несколько автомобилей.

