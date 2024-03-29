'Давайте доживем': Лавров выдал новые фантазии о президентстве Зеленского. Видео

Несмотря на то, что президентские выборы в Украине 31 марта не состоятся, оснований говорить о не легитимности президента Владимира Зеленского нет. Но министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров уже поспешил выдать новые фантазии о его президентстве.

Он размечтался, что якобы может так случиться, что признавать президента Украины уже и не придется. Об этом Лавров заявил российским пропагандистам.

"Что касается 20 мая и что будет 21 мая – давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", – сказал Лавров, комментируя высказывания постпреда РФ в ООН Василия Небензи о том, что "единоличное решение Зеленского не проводить избирательную кампанию делает его нелегитимным с 21 мая".

Стоит отметить, что законодательных оснований говорить о не легитимности президента Владимира Зеленского из-за того, что выборы 31 марта не состоятся, нет. Чтобы рассеять российский миф о якобы незаконности украинского президента, достаточно открыть Конституцию и законодательство Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кулеба, Зеленский и Буданов прояснили, как РФ использует тему выборов в Украине. Кремль концентрирует внимание на внутреннем и внешнем разъединении страны, а также пытается расшатать ситуацию и на международном уровне.

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