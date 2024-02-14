'Давайте оценивать действия человека': у Зеленского отреагировали на травлю Сырского из-за российского происхождения

В Офисе президента прокомментировали спекуляции пропаганды на российском происхождении новопризначенного Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Там призвали общество оценивать человека по его поступкам, а не по месту рождения.

Соответствующее заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире одной из передач на канале УНИАН. Он отметил, что очень странно винить человека в том, что тот родился в определенном месте, или за то, что там живут люди, за которых он не отвечает.

Также советник главы ОП отметил, что никто не вспоминал о происхождении Сырского, когда он возглавлял освободительные операции в Киевской и Харьковской областях.

"Давайте оценивать действия человека, а не то, где он родился, где живет часть его семьи... На мой взгляд, у Сырского очень четкая, конкретная биография человека, умеющего проводить успешные антироссийские военные операции. Кроме того, он принадлежит к категории трудоголиков, постоянно находящихся на переднем крае, постоянно внутри войны", – добавил Подоляк.

Александр Сырский родился в селе Новинки Владимирской области (СССР) и учился в военном училище в Москве. Его родственники до сих пор проживают в России. Пропагандисты решили использовать в свою пользу факты биографии военачальника, относящиеся к РФ.

В международном разведывательном сообществе InformNapalm отметили, что россияне признали: он давно не общается с родней и фактически всю жизнь проживает и строит карьеру в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Народный депутат Николай Княжицкий призвал украинцев не нападать на Сырского из-за российского происхождения. Многие поступки военачальника в ВСУ засвидетельствовали его патриотизм и преданность военному делу.

– 13 февраля Сырский сообщил, что ситуация на передовой сложная, российские войска наступают фактически по всей линии фронта. Силы обороны Украины перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции, чтобы помешать продвижению врага и изнурить его.

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