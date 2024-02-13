'Наша цель – истощить противника': Сырский рассказал об изменении стратегии ВСУ. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подчеркнул, что ситуация на передовой сложная, российские войска наступают фактически по всей линии фронта. Силы обороны Украины перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции, чтобы помешать продвижению врага и истощить его.

Об этом Сырский сказал в интервью ZDFheute, которое было записано за несколько дней до того, как президент Владимир Зеленский официально представил его как нового главнокомандующего. Он отмечал, что россияне проводят штурмы ежедневно по всей полосе ответственности его группировки.

"Цель нашей операции – истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, содержание подготовленных рубежей обороны", – подчеркнул Сырский.

По словам генерал-полковника, особенно напряженные бои идут на Купянском направлении – там российские оккупационные войска задались целью любой ценой захватить Купянск и ежедневно штурмуют позиции Сил обороны. Противник несет на этом участке фронта значительные потери.

"Фактически противник начал это наступление 3 октября 2023 года. И уже 4 месяца ведет наступление высокой интенсивности. Их потери, особенно в погибших, по последним данным, в 7-8 раз превосходят наши", – добавил главком.

Он сказал, что нужно сделать, чтобы Украина могла эффективнее противостоять агрессору. Прежде всего необходимо наладить производство непосредственно в Украине – этот процесс уже запущен, надо наращивать объемы производства. В первую очередь мы должны рассчитывать на собственные силы, а не только на партнеров, отметил Сырский.

Также нужно совершенствовать тактику, так как для нас главная задача и ценность – это жизни наших солдат.

"Но мы не можем позволить себе такого отношения, как делают российские начальники, когда они проводят практику мясных штурмов. Я лучше оставлю, возможно, какую-нибудь позицию, но не допущу гибели всего личного состава. А для них ценность жизни солдата, она равна фактически нулю, и мы это видим", – сказал командующий.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля президент Зеленский провел первое заседание Ставки с новоназначенным главкомом и начальником Генерального штаба, чтобы обсудить приоритетные вопросы, такие как линия фронта, защита критической инфраструктуры от российских атак и обеспечение армии всем необходимым. Докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

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