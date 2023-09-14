"Давайте проведем исторические параллели": эксперт объяснил, возможно ли внезапное окончание войны в Украине

В вопросе продолжительности полномасштабной войны России против Украины ресурсы играют большое значение. Однако внезапного окончания войны тоже исключать нельзя.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью для ТСН. Когда у него спросили, может ли война закончиться неожиданно, внезапно, он ответил: "Исключать нельзя".

"Давайте проведем определенные исторические параллели. 1914 год, Российская империя принимает решение касательно участия в Первой мировой войне. Мол, защитим братьев сербов. Имел ли целью тогдашний руководитель России император Николай II то, что концом этого процесса станет его смерть и смерть его семьи в подвале Ипатьевского дома от пули красных комиссаров? Конечно, нет. Он надеялся трансформировать военное могущество русской армии в какие-то преимущества", – сказал Селезнев.

Он назвал внезапное окончание этой войны возможным вариантом. Есть много теорий заговоров, например, о проблемах диктатора Владимира Путина со здоровьем.

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"Но так ли это действительно – трудно сказать. Это наиболее тайное лицо среди мировых политиков. Но есть ключевой фактор. Войну Российской Федерации против Украины ведет не Путин, есть Генштаб, есть министерство обороны, немало бенефициаров в российском бизнесе, зарабатывающих де-факто на этой войне. Поэтому даже внезапная смерть Путина вряд ли приведет сразу к завершению активной фазы российско-украинского противостояния", – подчеркнул эксперт.

Как писал OBOZREVATEL:

– В то же время начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржека предположил, что полномасштабная война РФ против Украины может продлиться еще долго. Он считает, что Москва будет действовать менее предсказуемо и представлять более серьезную угрозу для Запада даже после того, как боевые действия в Украине закончится.

– Депутат страны-агрессора от "Единой России", вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой озвучили мнение, что так называемая "специальная военная операция" против Украины продлится еще долго, возможно, два-три года.

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