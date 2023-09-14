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"Не похоже на фильм о Второй мировой": начальник Генштаба Чехии дал прогноз о продолжительности войны в Украине

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,5 т.
Карел Ржека прокомментировал полномасштабную войну

Полномасштабная война России против Украины может продлиться еще долго, предположил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржека. Он считает, что Москва будет действовать менее предсказуемо и представлять более серьезную угрозу для Запада даже после того, как война в Украине закончится.

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Такое мнение он высказал, выступая в военном штабе, передает Reuters. Ржека призвал союзников продолжать помогать Киеву и отметил: у Чехии еще есть техника и вооружение, которые можно передать ВСУ.

Начальник чешского ГШ сказал, что его не разочаровывают темпы украинского контрнаступления.

"Вот как выглядит военное наступление. Это не похоже на фильм о Второй мировой войне. Это требует времени", – объяснил 48-летний генерал-лейтенант.

Он призвал Запад готовиться к длительной войне в Украине, потому что, по мнению военного, сейчас "ни одна из сторон не способна достичь своих конечных заявленных целей в ближайшее время".

"Это не продлится несколько недель. Возможно, это будет длиться долго. И важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в течение длительного времени", – подчеркнул он.

Чехия уже предоставила Силам обороны боеприпасы, танки, бронетехнику, ракетные установки и гаубицы. Ржека заявил, что его страна все еще имеет на складах оружие, которым она могла бы помочь ВСУ.

"Мы предоставили очень многое, учитывая наши размеры и то, что у нас есть в Вооруженных силах... У нас еще есть кое-что, в том числе тяжелое оборудование", – сказал военный, но отказался уточнять, что еще может быть передано Киеву.

Начальник чешского Генштаба указал: полномасштабное вторжение РФ в Украину продемонстрировало, "что мы немного проспали". Не только Чехия, но и коллективный западный альянс уделяли обороне недостаточно внимания и ресурсов.

"В целом, я думаю, что к восточному флангу сейчас прислушиваются немного больше. Многие вещи, которые теперь воспринимаются всерьез, раньше озвучивались странами Балтии и Польшей, но никто не слушал", – добавил Ржека.

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Как писал OBOZREVATEL:

– Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Запад должен продолжать оказывать Киеву военную и экономическую помощь. "Дело не в том, сколько стоит день войны. Дело в том, какова цена, если Украина проиграет", – сказал он.

– Он также назвал две главные цели Вашингтона в рамках поддержки Украины.

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