"Не похоже на фильм о Второй мировой": начальник Генштаба Чехии дал прогноз о продолжительности войны в Украине

Полномасштабная война России против Украины может продлиться еще долго, предположил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржека. Он считает, что Москва будет действовать менее предсказуемо и представлять более серьезную угрозу для Запада даже после того, как война в Украине закончится.

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Такое мнение он высказал, выступая в военном штабе, передает Reuters. Ржека призвал союзников продолжать помогать Киеву и отметил: у Чехии еще есть техника и вооружение, которые можно передать ВСУ.

Начальник чешского ГШ сказал, что его не разочаровывают темпы украинского контрнаступления.

"Вот как выглядит военное наступление. Это не похоже на фильм о Второй мировой войне. Это требует времени", – объяснил 48-летний генерал-лейтенант.

Он призвал Запад готовиться к длительной войне в Украине, потому что, по мнению военного, сейчас "ни одна из сторон не способна достичь своих конечных заявленных целей в ближайшее время".

"Это не продлится несколько недель. Возможно, это будет длиться долго. И важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в течение длительного времени", – подчеркнул он.

Чехия уже предоставила Силам обороны боеприпасы, танки, бронетехнику, ракетные установки и гаубицы. Ржека заявил, что его страна все еще имеет на складах оружие, которым она могла бы помочь ВСУ.

"Мы предоставили очень многое, учитывая наши размеры и то, что у нас есть в Вооруженных силах... У нас еще есть кое-что, в том числе тяжелое оборудование", – сказал военный, но отказался уточнять, что еще может быть передано Киеву.

Начальник чешского Генштаба указал: полномасштабное вторжение РФ в Украину продемонстрировало, "что мы немного проспали". Не только Чехия, но и коллективный западный альянс уделяли обороне недостаточно внимания и ресурсов.

"В целом, я думаю, что к восточному флангу сейчас прислушиваются немного больше. Многие вещи, которые теперь воспринимаются всерьез, раньше озвучивались странами Балтии и Польшей, но никто не слушал", – добавил Ржека.

Как писал OBOZREVATEL:

– Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Запад должен продолжать оказывать Киеву военную и экономическую помощь. "Дело не в том, сколько стоит день войны. Дело в том, какова цена, если Украина проиграет", – сказал он.

– Он также назвал две главные цели Вашингтона в рамках поддержки Украины.

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