"Давление достаточно сильное": Зеленский рассказал о боях на Купянском направлении и назвал условие для контрнаступления

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты оказывают сильное давление в районе Купянска (Харьковская область). Чтобы Силы обороны Украины могли перейти к контрнаступательным действиям, нужно больше артиллерийских снарядов.

Во время пресс-конференции гаранта на Форуме "Украина. Год 2024" журналист Sky News сказал, что только что вернулся из города Купянск, и спросил: "Будет ли Украина продолжать терять территории?". Трансляция велась на YouTube-канале Офиса президента 25 февраля.

Зеленский отметил, что на Купянском направлении "давление россиян достаточно сильное".

Он рассказал, что сейчас соотношение количества артиллерийских выстрелов, совершенных Силами обороны Украины и оккупационной армией Российской Федерации, примерно 1 к 6,6 (ближе к 7). В конце прошлого года и в начале 2024-го это соотношение было еще выше, где-то 1 к 12.

То есть, преимущество врага уменьшилось, но оно все равно существенное, сказал глава Украинского государства.

"Нам нужно прийти к тем моментам, когда у нас были контрнаступательные действия, где мы шли 1 к 1,5 или 3. Тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока у нас не будет этого количества, мы будем стоять либо терять 100 метров, 50 метров, к сожалению. Все это для нас важно. Но стратегически важнее не потерять людей", – подчеркнул президент.

Подробности о большой пресс-конференции президента 25 февраля 2024 года можно найти в нашей статье по ссылке.

Напомним, что ранее в интервью Fox News Зеленский заявил: Украина будет готовиться к новому контрнаступлению и продолжит уничтожать корабли российского флота в Черном море.

Как писал OBOZ.UA, 19 февраля президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских защитников в Харьковской области. В частности, он приехал в командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, защищающей Купянск.

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