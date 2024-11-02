Давление на Россию и ее сообщников недостаточно: Зеленский отреагировал на утреннюю воздушную атаку. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утреннюю российскую дроновую атаку на Киев и другие города. Глава государства призвал усилить давление на Россию для уменьшения ее возможностей в производстве оружия.

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Об этом он написал в Telegram. В субботу, 2 ноября, воздушная тревога продолжалась с четырех утра, и, к сожалению, в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения и пострадавшие в разных районах Киева.

Ушибы и повреждения были также на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине.

"Постоянные террористические удары по городам Украины доказывают, что давление на Россию и ее сообщников недостаточно", – написал президент.

Глава государства также выразил благодарность защитникам воздушного пространства, отметив, что они ежедневно уничтожают враждебные цели. Ведь в этом году угроза ударных дронов, предоставленных России Ираном, возникает почти каждую ночь, а иногда и утром и днем, и они стали одним из ключевых средств российского террора против Украины.

"Нужно больше давления на российскую способность производить такое оружие. Нужна возможность уничтожать и базы хранения "шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", – подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что северокорейские военные уже находятся в Курской области, но еще не участвовали в боевых действиях. Однако это вопрос Однако это вопрос ближайшего времени. Все они погибнут или в лучшем случае попадут в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский упрекнул партнеров в отсутствии реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

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