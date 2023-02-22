Давление на врага не убавляем – как внутреннее, так и внешнее: Зеленский анонсировал новые санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об усилении санкций против Российской Федерации. Украина нацелена бороться с врагами – как с внешним, так и с внутренним.

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Вопрос санкций был обсужден на международном уровне. Об этом Зеленский сказал в среду, 22 февраля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов нашего государства. Мы не будем убавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего. Подробности сообщу", – сказал Зеленский.

Президент отметил также и плодотворное общение с международными партнерами.

"Говорил сегодня с президентом Эстонии. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины на всех уровнях. Это поддержка и оружием, и санкциями против России, и политическая – в частности, в европейских и евроатлантических структурах. Сегодня мы обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и наши ожидания в контексте интеграции Украины. Уже сейчас готовимся к этим предстоящим событиям", – сообщил Зеленский.

Также глава Украины провел совещание и с президентом Уганды.

"Есть и первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды. Проинформировал о наших мирных инициативах, продвигаемых на площадке ООН, о нашей принципиальной позиции по защите международного права. Обсудили потенциал двустороннего сотрудничества", – оповестил он.

Также Зеленский говорил и с правительством Великобритании.

"Уже вечером говорил с премьер-министром Великобритании. Очень мощно работаем вместе с Британией для усиления наших воинов, для приближения нашей общей победы, для реализации наших оборонных договоренностей, достигнутых во время моего визита в Лондон. И было бы очень хорошо, если бы все наши партнеры так же, как Британия, понимали, как быстрота оборонных поставок влияет на конкретные успехи на поле боя", – сообщил он.

Президент также обратился к выпускникам наших военных академий во Львове и Одессе.

"Это особенная миссия – именно сейчас получать военное образование и знать, что уже завтра это образование понадобится непосредственно на поле боя для защиты государства, для управления солдатами и подразделениями. Я счастлив, что у высших военных учебных заведений Украины нет дефицита тех, кто действительно желает быть украинским офицером, желает быть именно образованным и эффективным украинским офицером. Кто стремится сделать историю украинской победы в этой войне своей жизненной историей", – сказал он.

Зеленский не пропустил вопрос военной обстановки в Украине и отметил формирование новых бригад Гвардии наступления.

"Как всегда, в течение дня получал доклады наших военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад Гвардии наступления. Результаты хорошие", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский обратился к выпускникам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове и Военной академии в Одессе. Он поздравил их с завершением обучения и пожелал удачи при выполнении своей профессии, особенно сейчас требующей мужества и преданности присяге.