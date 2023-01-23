Даже без Leopard-2: Жданов заявил о решении большой проблемы ВСУ

Встреча глав министров обороны стран-союзников Украины "Рамштайн-8" была самой "урожайной" за всю историю этого формата. В частности, несмотря на то, что поставки немецких танков Leopard-2 так и не были согласованы, в целом вопрос с танками для украинской армии решен.

Видео дня

На освоение новой техники украинским военным может понадобиться порядка одного месяца. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

Комментируя ситуацию с танками Leopard-2, эксперт заметил, что она напрямую зависит от личной позиции канцлера Германии Олафа Шольца. Тем не менее, он заверил, что и без этих танков военную помощь Украине, согласованную на "Рамштайне-8", можно назвать очень существенной.

"Да, мы столкнулись с такой одной проблемой. Но мы просили 300 танков и на сегодняшний день получили практически 170. 40 французских колесных танков, скажем так, гаубицы на колесах, и 134 танка. То есть с танками дефицита нет. Плюс Кипр заявил, что готов передать нам 80 машин, но для этого надо, чтобы Греция поставила им Leopard-2, а Греции чтобы поставила Германия", – напомнил Жданов.

По его оценкам, Украина нуждается в большем количество танков, но "это не катастрофа, объемы нынешних поставок несравнимы ни с чем. Мы получили огромный пакет для перевооружения и оснащения наших Вооруженных сил".

Говоря о сроках освоения новых танков, предоставленных Украине, эксперт спрогнозировал, что они будут минимальными – порядка одного месяца.

"Я не вижу там чего-то нового для нас. Новые для нас там только британские Challenger-2. Что касается остального из этого списка, то думаю, освоение этой техники будет произведено в кратчайшие сроки. Подготовка экипажей может занять до месяца. Но что касается британских Challenger-2, то, думаю, они могут приехать вместе с экипажами. Потому что наши военнослужащие на постоянной основе проходят подготовку в Великобритании", – сообщил Жданов.

Он добавил, что и в случае решения вопроса о передаче Украине танков Leopard-2 также не должно возникнуть особых проблем с их освоением.

"Базу Leopard-1 мы уже эксплуатируем. Ведь Gepard сделаны на базе этих танков. У нас есть свои инструкторы, мы готовим механиков на Leopard-1. Не думаю, что Leopard-2 отличается от них кардинально. Так что это не проблема. Месяц можно взять на подготовку экипажей", – подытожил эксперт.

Полную версию интервью с Олегом Ждановым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, оценивая итоги "Рамштайн-8", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что анонсированная военная помощь укрепит стойкость нашей страны. Вместе с тем глава государства заметил, что за танки еще предстоит побороться.