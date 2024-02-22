Российские оккупанты после захвата Авдеевки, которую прежде превратили в руины своими бомбардировками, нашли в городе сторонников русского мира. Одна из жительниц камеры пропагандистов заявила о ненависти к воинам ВСУ и о том, как ждала прихода захватчиков из РФ.

Соответствующие кадры быстро распространились по ряду Telegram-каналов. Украинцы раскритиковали коллаборантку, особенно ее поведение возмутило земляков из Покровского района Донбасса.

"Мне даже их "добрий день" противно было слушать. И в магазине, когда они подходили… На лице праздника не было", – высказалась Мария, улыбаясь под звуки прилетов.

Она заявила, что до 17-го числа (17 февраля Украина подтвердила вывод своих подразделений с Авдеевки, а войска РФ заявили о захвате города. – Ред.) ей "было очень страшно". По ее словам, район "9-ки" разбомбили буквально за две недели, но она не уточнила, что руины вокруг нее – дело рук российских военных.

"У нас дом рядом… Был просто ад. А после 17-го числа вообще тихо было. Теперь даже на улицу не страшно выйти", – утверждала Мария.

Почему фактически за два года полномасштабной войны не согласилась на призывы украинских волонтеров и военных (которые давали ей еду и вещи первой необходимости) эвакуироваться из Авдеевки, она не стала уточнять. Не рассказала также, почему, как некоторые ее земляки, за это время не перебралась в Россию, которую так ждала.

Вместо этого колаборантка расхвалила российских военных, которые зашли в город, перед тем разгромив, в том числе, и ее район.

"Отлично, ребята все такие улыбчивые, доброжелательные. А мы как рады их видеть. Вообще-то в Донецк хотелось бы, конечно, но пока посидим подождем", – все с той же улыбкой заключила сторонница оккупантов.

Видео с ее рассказом распространилось в Telegram-каналах городов Покровского района, к которому относится и Авдеевка. В комментариях они выразили отвращение к "ждунихе", которая на фоне своего родного и полностью уничтоженного Россией города радуется приходу "асвабадителей". Они поинтересовались, что может быть "в мозгах таких людей" и "брали ли они гуманитарку он наших волонтеров".

"Слышали ее последнюю фразу "а пока посидим подождем"? С нами жить не хотела, теперь с новыми людьми жить не хочет и опять что-то ждет, может, гуманитарку", "Так а кто не давал им выехать? Волонтеры постоянно уговаривали выезжать, так не – они сосию ждали", "Может это только я заметила, как она выдавливает из себя неприродную улыбку. Смотреть противно…", "И самое обидное, что вот из-за таких мразей ватных, люди из других областей делают выводы за весь Донбасс, что здесь все такие – ждуны рузкого мира", – прокомментировали жители Покровского района.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети показали коллаборанта из Авдеевки – Алексея Магницкого, который до этого радостью принимал гуманитарную помощь от Украины. Предатель на фоне разрушенного оккупантами города заявил, что теперь "испытывает свободу".

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