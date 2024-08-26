Даже на войне есть правила: в ООН осудили российскую атаку на Украину

Координатор системы ООН в Украине, гуманитарный координатор Маттиас Шмале, отреагировал на комбинированную атаку РФ на Украину 26 августа, которая стала наиболее массированной за всю войну. Он осудил действия страны-агрессора.

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Заявление Шмале обнародовала пресс-служба представительства постоянного координатора ООН. Координатор сообщил, что он сам, как и миллионы украинцев, утром провел несколько часов в укрытии из-за волны российских ударов.

То, что вместо того, чтобы продолжать жить, граждане Украины вынуждены искать безопасность на станциях метро и в других укрытиях, он назвал недопустимым.

"Даже на войне есть правила. Следует уважать международное гуманитарное право. Гражданское население должно быть защищено", – подчеркнул Шмале.

Он подчеркнул, что действия РФ привели к гибели и ранениям мирных жителей, а также серьезному ущербу гражданской инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наша страна готовит ответ агрессору на массированную ракетно-дроновую атаку 26 августа. Чтобы бороться с российскими обстрелами, необходимо дать Силам обороны Украины достаточно дальнобойного оружия, "которое может уничтожать террористов именно там, откуда они наносят удары", подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Страна-агрессор Россия 26 августа совершила комбинированную атаку по Украине, применив 236 средств нападения: дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "Шахедов", утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: зафиксированы повреждения, жертвы, пострадавшие, а также аварийные отключения электроэнергии.

– Всего в результате атаки по Украине погибли семь человек (из которых двое скончались в больнице) и 47 пострадали, в том числе четверо детей 2014, 2017 и 2024 годов рождения.

– Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 августа обезвредили 99 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Во время повторной российской атаки утром в понедельник сбили 102 ракеты.

– На фоне массированного российского обстрела пришлось применить экстренные отключения света. В некоторых населенных пунктах днем вернули отключение по графику. Но общая ситуация в энергосистеме сложная.

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