Даже не 1%: сколько территории Украины оккупировала за год 'всесильная' армия РФ

За 2025 год "всесильная армия" Российской Федерации смогла оккупировать 4336 кв. км украинской территории. И это даже не составляет 1%.

Об этом сообщает OSINT-группа Deep State. Отмечается, что это примерно 0.72% от всей территории Украины. Всего же с 1 января 2023 по 1 января 2026 года прирост оккупированной территории составил 7463 кв. км или же 1,23% от всей территории. По сравнению с предыдущими годами, 2025-й был действительно сложным для Сил Обороны Украины.

В разрезе областей ситуация с оккупацией следующая:

– Днепропетровская – 0.6% (за последний год +0.6).

– Сумская – 1.0% (+1).

– Харьковская – 4.7% (+1.3).

– Херсонская – 72% (-).

– Запорожская – 74.8% (+2.1).

– Донецкая – 78.1% (+10.6).

– Луганская – 99.6% (+0.6).

В сравнение с 2022-м за 3 года ситуация изменилась следующим образом:

– Днепропетровская – 0% до 0.6%.

– Сумская – 0% до 1%.

– Харьковская – 1.9% до 4.7%.

– Херсонская – 72% до 72%.

– Запорожская – 72.8% до 74.8%.

– Донецкая – 56.7% до 78.1%.

– Луганская – 97.9% – 99.6%.

"Всего же, 116 165 кв. км украинской земли оккупировано кацапом. Это 19.25% от всей территории, или каждый 5-й кв. км. Крым без изменений на 100% оккупирован. А процент оккупированной на Кинбурнской косе Николаевской области роли не играет в цифрах", – резюмировали ситуацию специалисты.

Напомним, что в последний день года украинские военные подняли государственный флаг в населенном пункте Дачное на Днепропетровщине, подтвердив полный контроль ВСУ над селом. Видео с украинским флагом стало символом успешной обороны и провала атак противника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Днепропетровщине от российских оккупантов украинские защитники освободили пять населенных пунктов. В частности, были освобождены Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное. Отличились бойцы 3-го штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!