Украинские военные подняли государственный флаг в населенном пункте Дачное на Днепропетровщине, подтвердив полный контроль ВСУ над селом. Видео с украинским флагом стало символом успешной обороны и провала атак противника.

Подразделения 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ держат рубежи и ежедневно останавливают все попытки врага продвинуться вперед, нанося ему потери. Об этом сообщают группировки войск "Восток" на Facebook странице.

Дачное находится под надежным контролем ВСУ, несмотря на постоянное давление со стороны российских оккупационных войск. Противник неоднократно пытался атаковать украинские позиции, однако каждый штурм завершался провалом и потерями для врага.

Оборону населенного пункта обеспечивают подразделения 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск, которые действуют в составе 9-го армейского корпуса. По словам защитников, ситуация на этом направлении остается контролируемой, а все атаки противника своевременно выявляются и уничтожаются.

Поднятие украинского флага в Дачном военные называют не только символическим жестом, но и подтверждением реального положения дел на фронте. Населенный пункт остается украинским – удержанным силой оружия, стойкостью воинов и несокрушимым боевым духом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что На Днепропетровщине от российских оккупантов украинские защитники освободили пять населенных пунктов. В частности, были освобождены Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное. Отличились бойцы 3-го штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка.

