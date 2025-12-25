Операция длилась более 100 суток: в ВСУ объявили об освобождении пяти сел на Днепропетровщине. Видео

На Днепропетровщине от российских оккупантов украинские защитники освободили пять населенных пунктов. В частности, были освобождены Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное. Отличились бойцы 3 штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка.

Об этом сообщили в 225 ОШП. Причем оказалось, что это уникальный случай, когда подразделение в течение более чем 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед.

Освобождение украинских земель

"Операция по освобождению населенных пунктов продолжалась осенью 2025 года более 100 суток при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса. Все это время воины 3-го штурмового батальона 225-го ОШП находились на позициях и выполняли контратакующие действия", – отметили в полку.

Известно, что все бойцы, которые принимали участие в этой операции, представлены к государственным наградам.

Что известно о 225 ОШП

В марте 2022 года в Харькове был создан 225-й батальон 127-й бригады ТрО. Именно на его основе и был создан отдельный штурмовой полк.

Еще в качестве тероборонцев военные этого подразделения воевали в Харькове, под Бахмутом, а позже – под Авдеевкой, Часовым Яром. Именно эти украинские защитники в первых числах августа прошлого года первыми зашли в Курской области. На Курщине с первых дней операции они отвечали за прорыв российской обороны и вклинивание как можно глубже в российскую область.

В феврале 2025 года батальон был переформирован в 225-й отдельный штурмовой полк.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 декабря российская армия осуществила механизированные штурмы в направлениях Доброполья и Константиновки. Для наступления оккупанты задействовали 24 единицы бронетехники, а также мотоциклы и вездеходы. Однако захватчики "получили по зубам", ведь украинские военнослужащие отбили атаку, уничтожив немало вражеской военной техники.

