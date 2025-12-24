Российские войска совершили механизированные штурмы в направлениях Доброполья и Константиновки, но получили 'по зубам': в ISW оценили ситуацию

22 декабря российская армия осуществила механизированные штурмы в направлениях Доброполья и Константиновки. Для наступления оккупанты задействовали 24 единицы бронетехники, а также мотоциклы и вездеходы.

Однако захватчики "получили по зубам", ведь украинские военнослужащие отбили атаку, уничтожив немало вражеской военной техники. Подробнее говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Уничтожение бронетехники оккупантов под Константиновкой

Так, командующий украинских подразделений беспилотных систем майор Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что оккупанты проводили штурмовые действия с участием 24 единиц бронетехники и десятков мотоциклов и вездеходов (КВД). Национальная гвардия Украины отметила, что во время атаки российские войска двигались четырьмя бронеколоннами.

"1-й АК сообщил, что украинские войска уничтожили шесть танков, девять боевых машин пехоты, пять бронетранспортеров и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину. 1-й АК сообщил, что российские войска использовали вездеходы на завершающем этапе наступления, а украинские силы уничтожили 10 из 11 вездеходов. 1-й АК отметил, что украинские войска использовали комбинацию ударных беспилотников, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО), стрелкового оружия и фугасов для отражения атак. Геолокационные видеозаписи штурма показывают уничтоженные российские транспортные средства вблизи Разино и Федоровки", – говорится в отчете.

Две украинские бригады, действовавшие на Константиновском направлении, сообщили, что российские силы осуществили механизированный штурм ограниченным взводом из направлений Торецка, Щербиновки и Иванополья. Одна из украинских бригад отметила, что украинские войска уничтожили два танка и три вездехода, которые принимали задействованы в штурме.

"Боевые кадры, демонстрирующие неудачные российские механизированные штурмы, продолжают демонстрировать, что российские войска не смогли восстановить механизированный маневр на поле боя. Российские милблогеры критиковали российское военное командование за проведение механизированного штурма на Добропольском направлении, отмечая, что российские войска пока не имеют возможности успешно маневрировать в механизированных колоннах", – говорится в материале.

Плотность ударов украинских дронов делает механизированные штурмы неэффективными

Один из милблогеров отмечал, что плотность ударов украинских дронов и артиллерии настолько высока, что даже хорошо защищенные машины не выдерживают многократных попаданий и становятся непригодными к движению. Он также подчеркнул, что опыт неоднократно показывал, что механизированные штурмы днем и при благоприятных погодных условиях без прикрытия редко приносят успех.

Другой милблогер раскритиковал штурм на Добропольском направлении и предположил, что командование осуществлял генерал-лейтенант Сукраб Ахмедов, бывший командир 155-й бригады морской пехоты и позже 20-й общевойсковой армии Московского военного округа. Отмечается, что Ахмедова отстранили от командования 20-й ДАА в мае 2024 года после жалоб на его руководство изнурительными атаками вблизи Угледара зимой 2022–2023 годов и значительные потери после удара украинских сил в тылу летом 2023 года.

Милблогер отметил, что Ахмедов теперь получил больше власти и сформировал несколько колонн морской пехоты вблизи Доброполья. Он добавил, что боевая ситуация на Добропольском направлении и вдоль более широкой линии фронта делает большие группы более двух человек очень уязвимыми, поскольку украинские и российские беспилотники контролируют тыл. Российские силы могут продвигаться только через тактику инфильтрации, используя небольшие группы пешком к скрытым пунктам сбора перед новыми атаками.

В то же время другой милблогер поставил под сомнение, почему российские войска до сих пор применяют механизированные колонны после успешного использования тактики инфильтрации.

"Прорыв с помощью тяжелой бронетехники требует надлежащего планирования, создания условий и всесторонней поддержки, такой как уничтожение экипажей украинских беспилотников, адекватный контрбатарейный огонь на значительную глубину и координация между подразделениями на большой территории. Милблогер особо отметил способность Украины наносить удары по глубине российского Добропольского выступления с позиций к северу от Мирнограда и Покровска, а также отметил, что реки и отсутствие мостов, противотанковых рвов и низин в этом районе также ограничивают возможности России маневрировать", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее аналитики ISW отмечали, что россияне продолжают наступательные операции на нескольких направлениях, но достигают лишь тактических успехов. В частности, большинство атак РФ не приводит к существенному продвижению, а украинские силы удерживают ключевые позиции. Такие операции продолжаются в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, однако контроль над территориями остается спорным.

Как писал OBOZ.UA, в ISW отмечали, что Путин продолжает регулярно придумывать мнимые успехи армии РФ в войне против Украины, ведь главарь Кремля сделал еще более преувеличенные заявления о победах на поле боя, чем его высокопоставленные военные чиновники. Он утверждал, что войска РФ захватили город Северск в Донецкой области и Волчанск в Харьковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!