ГБР расследует авиакатастрофу, в которой погиб пилот 'Джус': началась расшифровка черных ящиков

Сотрудники Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области. По предварительной квалификации речь идет о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается, что особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов.

"Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику черных ящиков. Потеря каждого воина – огромная потеря для всей страны", – говорится в сообщении ГБР.

Как сообщила советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян, правоохранители уже начали процесс расшифровки черных ящиков столкнувшихся в небе над Житомирщиной самолетов. Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона "Единые новости".

По ее словам, стало известно, что штаб Воздушных сил будет проводить внутреннее расследование, чтобы выяснить, почему произошла эта трагедия во время вылета учебно-боевых самолетов.

"Уже началась расшифровка черных ящиков – это бортовые самописцы. Особое внимание будет уделено работе части механизмов самолетов, то есть их техническим характеристикам", – отметила Сапьян.

Спикер также рассказала о том, что началось восемь экспертиз, которые должны доказать, были ли самолеты неисправны, была ли это ошибка пилотов, или это было нарушение при организации совершения полетов.

Она добавила, что сейчас ожидают начала судебно-медицинских экспертиз.

"Уже опрошено около 30 свидетелей. Речь идет о гражданских, а также о тех, которые были вовлечены в полеты или в тот день находились на рабочем месте", – сообщила советница по коммуникации ГБР.

Напомним, ранее в ГБР сообщили, что будут проверять три версии трагедии, когда из-за столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 в небе над Житомирской областью погибли три летчика. Известно, что катастрофа произошла во время маневра разворота.

Как писал OBOZREVATEL:

25 августа в небе над Житомирщиной произошла трагедия. Во время выполнения боевой задачи столкнулись L-39. Все трое пилотов погибли, сообщили в Воздушных силах ВС Украины. Официально об этом было объявлено на следующий день, 26-го числа.

В Воздушных силах ВСУ назвали имена троих украинских пилотов, погибших 25 августа в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области. Кроме капитана Андрея Пильщикова (позывной Juice), небесными ангелами стали майор Вячеслав Минко и майор Сергей Проказин.

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