ГБР сообщило еще об одном подозрении двум экс-чиновникам за закупку некачественных бронежилетов на 250 млн грн: подробности

ГБР объявило о еще одном подозрении бывшему заместителю Министра обороны Украины и руководителю одного из департаментов МОУ. Их подозревают в растрате более 250 млн гривен государственных средств, выделенных на закупку бронежилетов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. Этот инцидент стал еще одной выявленной незаконной сделкой экс-чиновников, общая сумма которых составляет 1,4 млрд гривен.

Бывший заместитель министра, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ, и исполняющий обязанности руководителя одного из департаментов Минобороны, ответственный за обеспечение военных, по предварительному сговору осуществили закупку за границей средств индивидуальной защиты ненадлежащего качества.

Закупка состоялась по стопроцентной предоплате с нарушением процедур, предусмотренных инструкцией Министерства обороны по контролю качества товара. В результате Вооруженные Силы Украины получили бронежилеты низкого качества, которые не могут быть использованы в боевых условиях без угрозы для жизни.

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Эта ситуация привела к финансовым потерям в размере 250 миллионов гривен из бюджета и создала угрозу обороноспособности страны, а также угрожала жизни и здоровью военнослужащих ВСУ.

Чиновники подозреваются в растрате госимущества имущества путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц согласно статье 191 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Отметим, что в конце февраля 2023 г. бывшему заместителю Министра обороны было объявлено подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, согласно статье 114-1 Уголовного кодекса Украины.

В этот период он способствовал заключению договоров на поставку также низкого качества боеприпасов для Вооруженных Сил Украины на сумму более 1 миллиарда гривен. Подозреваемые сейчас находятся под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины и бывшему руководителю Департамента государственных закупок. Им инкриминировали присвоение из бюджета более миллиарда гривен на закупку некачественной амуниции для Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали исполняющего обязанности начальника отдела по вопросам благоустройства одной из столичных районных государственных администраций из-за взятки. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.Взяточнику грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

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