'Дебилы': в ГУР процитировали Лаврова из-за атаки оккупантов на Змеиный

Остров Змеиный находится в Черном море под полным контролем Украины, однако там не дислоцируется ни личный состав, ни вооружение. Так что удар фугасной бомбой, который по острову российские оккупанты нанесли утром 13 июля, не имел никакой военной целесообразности.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Комментируя действия захватчиков, он процитировал известную фразу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о "дебилах".

Утром в четверг, 13 июля, российские оккупанты сбросили на Змеиную фугасную бомбу. Однако никакой военной целесообразности в этих действиях не было, несмотря на то, что остров находится под полным контролем Украины.

"Тут можно только процитировать Лаврова – "дебилы". Никакой военной целесообразности в этих ударах не было. Остров находится под полным контролем Украины. Там не дислоцировалось вооружение и личный состав. Но понятно, что везде, где есть украинский флаг, россияне видят огромную угрозу для себя", – отметил Юсов.

Представитель военной разведки в своем комментарии упомянул о сказанной Лавровым 11 августа 2015 года во время пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром фразу, впоследствии превратившуюся в мем.

Фразу "Дебилы, бл*дь" глава российской дипломатии пробормотал себе под нос то ли в ответ на вопросы из зала, то ли через прочитанное перед этим сообщение в телефоне. При этом Лавров забыл, что сидит у включенного микрофона.

Напомним, 8 июля, на 500-й день полномасштабной войны, Зеленский приехал на остров Змеиный поблагодарил воинов за борьбу с врагом.

Также сообщалось, что бойцы ССО уничтожили группу оккупантов на одном из островов Днепра. В сети появилось видео спецоперации по "денацификации" россиян.