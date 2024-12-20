Дедушка 15-летней девочки, которую достали из-под завалов в Кривом Роге, рассказал о ее состоянии. Видео

В результате вечерней атаки оккупантов 19 декабря в Кривом Роге была повреждена жилая двухэтажка. Из-под завалов дома удалось спасти, по меньшей мере, шесть мирных жителей, среди которых 15-летняя девушка.

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Алексей, дедушка пострадавшей девушки, рассказал "Общественному" о ее нынешнем состоянии. По словам мужчины, его внучка попала в больницу с переломом бедра со смещением.

Он также отметил, что серьезные травмы получил его зять, которого спасатели освобождали из-под руин дома в течение полутора часов.

"Я живу неподалеку. Позвонила соседка, сказала, что их дом разбомбило. Я приехал, у них овчарка была — я поймал, отвез домой к себе. То, что они уцелели — чудо. У внучки повреждено бедро, зятю делали операцию до 4-х утра. Его уже перевели из реанимации, я разговаривал с ним по телефону", — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что 19 декабря Кривой Рог подвергся вражеской ракетной атаке. Пострадали жилые дома, ранены по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок. Разрушен двухэтажный дом, повреждены несколько многоэтажек, почти 20 частных домов и больница. Спасательные работы завершили ночью.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 20 декабря Россия запустила пять баллистических ракет по Киеву. В результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков сбитых целей в нескольких районах: там пострадали десять человек, погиб мужчина. Из-за пожаров правый берег города затянуло дымом.

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