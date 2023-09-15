Действия ГАСУ и ДБР имеют признаки диверсии против ВПК страны, что приведет к остановке производства техники и боеприпасов – 'Украинская бронетехника'

Государственное бюро расследований, руководствуясь выводом Госаудитслужбы, совершает атаку на военно-промышленный комплекс Украины. Об этом во время пресс-конференции заявил гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По словам Бельбаса, "имея на руках юридически ничтожное заключение Госаудитслужбы, "Украинскую бронетехнику" хотят обвинить в нанесении ущерба государству из-за получения компанией прибыли.

"Действия Госаудитслужбы имеют признаки диверсии против военно-промышленного комплекса и Сил обороны Украины. Как нам стало известно, ДБР фальсифицирует дело против нашей компании, что станет прецедентом для атаки на весь ВПК", – отметил Бельбас.

"За полтора года мы передали Силам Обороны уже около 30 тысяч тонн боеприпасов и вооружения. Мы гордимся тем, что поставляем военную технику и боеприпасы дешевле других компаний и не имеем ни одного "безнадежного" контракта. С прибыли уплачены налоги, а средства проинвестированы в производство оружия победы над агрессором.Действия ДБР приведут к остановке производства минометов, бронированных автомобилей, поставке критически важных 120-мм мин и 122-мм боеприпасов, увеличению потерь на поле боя", – сказал гендиректор.

"Мы также направили официальные письма в посольства наших союзников по информированию о сложившейся ситуации. Деятельность ГАСУ и ДБР подрывает героическую борьбу Сил обороны на фронте", – отметил Владислав Бельбас.