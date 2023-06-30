Действует мощная группировка врага: в ВСУ рассказали о боях за Бахмут

На Бахмутском направлении (Донецкая область) на этот момент действует около 50 тысяч российских оккупантов. Наемников частной военной компании "Вагнер" среди них нет, но замечены подразделения других ЧВК.

Видео дня

Об этом в эфире объединенного национального телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Враг изо всех сил пытается сохранить территории, которые ему удалось временно захватить.

"На сегодняшний день на Бахмутском направлении вагнеровцев нет. Там есть вражеская группировка достаточно мощная – до 50 тысяч, более 300 танков, более 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня", – заявил военный.

По его словам, операции наступательного характера проводят десантники и пехотные подразделения ВС РФ, группировки БАРС (рос. – боевой армейский резерв специальный), а также части небольших частных военных компаний.

Череватый считает, что попытка так называемого военного переворота в РФ, которую организовал финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин, для Украины имела позитивное влияние.

"Неудачи никто не хочет делить, только победы... Распри между их подразделениями начались на фоне неудач, которые с ними произошли в Украине", – заявил представитель ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL:

– МИД недавно показало, на что похож многострадальный Бахмут, на флангах которого украинские воины проводят активные контрнаступательные операции.

– 26 июня бойцы Сил обороны подняли украинский флаг на Курдюмовской дамбе (район Бахмута). Операцию провели наши защитники из 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!