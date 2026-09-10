«Делаем всё возможное для обороны Донецкой области»: глава МВД Выговский посетил прифронтовую Днепропетровскую область

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский на своем официальном Telegram-канале сообщил, что посетил боевые подразделения системы МВД, а также встретился с гвардейцами и пограничниками, несущими службу на одном из самых сложных участков фронта – в Донецкой области.

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Глава МВД провёл длительную беседу с Денисом Прокопенко. Недавно он, по решению президента Украины, возглавил группировку войск "Азов":

"Обсудили процесс расширения зоны ответственности, необходимые для этого управленческие решения и усиление материально-технического обеспечения. Делаем всё возможное для качественной работы подразделений и эффективной обороны Донецкой области".

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Также Иван Выговский провел совещание с участием командиров подразделений Государственной пограничной службы и бригад Национальной гвардии – "Буревой", "Рубеж", "Азов", "Красная Калина" и "Любарт". Он отметил, что оккупанты не прекращают попыток провести штурмовые действия и захватить территорию, но ответные действия наших бойцов срывают их планы.

"Только за август этого года военнослужащие подразделений 1-го корпуса НГУ "Азов" уничтожили более 5200 оккупантов, сотни единиц автомобильной и бронетехники и тысячи беспилотников. Успешно продолжается контрдиверсионная работа", – подчеркнул министр.

Во время командировки Иван Выговский лично поблагодарил гвардейцев и пограничников за достигнутые результаты, вручил государственные награды и знаки отличия МВД.

"Вашиуспехи в Донецкой области – залог безопасности для всей страны", – добавил глава МВД.