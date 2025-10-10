'Делал только первые шаги по лестнице школьной жизни': появилось фото мальчика, которого убила Россия ударом по Запорожью

В сети появилось фото 7-летнего мальчика, Макара Дороша, который погиб в результате российской массированной атаки на Запорожье в ночь на 10 октября. Этой осенью ребенок пошел в школу и делал первые шаги к знаниям.

Об этом сообщили в Запорожской гимназии №86. Там отметили, что Макар был жизнерадостным и веселым мальчиком.

Что известно о ребенке

Ребенка нашли под обломками разрушенного дома во время бомбардировки областного центра российскими оккупантами.

"Мальчику было 7 лет. Он делал только первые шаги по лестнице школьной жизни", – указано в сообщении.

Коллектив гимназии, где учился первоклассник, а также родительское и ученическое сообщества выразили искренние соболезнования семье Макара Дороша.

"Он останется в наших сердцах как жизнерадостный и веселый ребенок, стремившийся стать настоящим украинцем!" – говорится в сообщении.

Что предшествовало

О смерти мальчика проинформировал рано утром глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Медики до последнего боролись за жизнь ребенка, но травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким", – написал чиновник.

По словам местной жительницы, по приезду медиков ребенок был в тяжелом состоянии. Сейчас родители Макара находятся в больнице. По словам родственницы семьи, отец мальчика только весной вернулся из плена, где пробыл три года.

Напомним, в ночь на 10 октября оккупанты атаковали ударными дронами Запорожье. Захватчики били по частному сектору и объектам инфраструктуры. Среди гражданского населения есть пострадавшие, раненый 7-летний мальчик скончался в больнице. В результате вражеских обстрелов, в частности, зафиксировано повреждение объектов газовой инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, 10 октября российская оккупационная армия осуществила атаку на Днепропетровскую область. Под ударом оказались областной центр, Каменское, Криворожье и еще ряд громад, известно о трех пострадавших. Захватчики попали и по энергетической инфраструктуре.

