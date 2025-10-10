'Вынесли мертвым почти': отец мальчика, которого Россия убила ударом по Запорожью, весной вернулся из плена. Видео

В ночь на пятницу, 10 октября, россияне атаковали дронами Запорожье. В результате удара, ранения получил 7-летний мальчик, который впоследствии скончался в больнице.

Известно, что отец погибшего ребенка весной вернулся домой из российского плена. Об этом сообщает "Суспільне".

Ребенок получил ранения несовместимые с жизнью

О смерти мальчика проинформировал утром глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Медики до последнего боролись за жизнь ребенка, но травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким", – написал чиновник.

По словам местной жительницы, госпожи Нины, во время вражеской атаки дом в котором проживал мальчик, претерпел значительные разрушения. По приезду медиков, ребенок был в тяжелом состоянии.

"Скорая приехала, ребенка вынесли мертвого почти, пульс прощупывался. Боролись врачи, но не спасли. (От удара. – Ред.) разбило все: окна, двери – разруха. Они купили дом в начале весны", – рассказала она.

Родители погибшего ребенка сейчас находятся в больнице. Родственница семьи сообщила, что отец мальчика только весной вернулся из плена. В российской неволе он пробыл три года.

"Это трагедия", – добавила Нина.

Что предшествовало

В ночь на 10 октября оккупанты атаковали ударными дронами Запорожье. Захватчики били по частному сектору и объектам инфраструктуры. Среди гражданского населения есть пострадавшие, раненый 7-летний мальчик скончался в больнице. Также в результате вражеских обстрелов зафиксированы повреждения объектов газовой инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, 10 октября российская оккупационная армия осуществила атаку на Днепропетровскую область. Под ударом оказались областной центр, Каменское, Криворожье и еще ряд громад, известно о трех пострадавших. Захватчики попали и по энергетической инфраструктуре.

