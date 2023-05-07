"Делают революцию на фронте": в Воздушных силах ответили на заявления об атаке дронов на Крым

Украина эффективно использует дроны на развязанной Россией войне. Беспилотники в настоящее время "выходят на новый уровень и совершают революцию на фронте".

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Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, когда комментировал в эфире телемарафона "Єдині новини" информацию о взрывах в Крыму, которые там слышали в ночь на 7 мая. Оккупационные "власти" в итоге отчитались, что полуостров атаковали беспилотники и якобы все воздушные цели были сбиты.

Игнат высоко оценил возможности БПЛА в современной войне. "Это касается беспилотников квадрокоптерных типов и разного уровня – тактического, стратегического и т.п. Это то, что нужно сегодня развивать в Украине, то, чему будут отдавать в будущем предпочтение", – заявил он.

Одновременно с этим враг тоже применяет беспилотники, в последнее время захватчики запускают много дронов-камикадзе "Ланцет" и Shahed. В связи с этим крайне необходимо развивать систему борьбы с дронами.

"Сейчас они [россияне] имеют свое производство беспилотников разных типов... Враг, безусловно, будет предпринимать попытки наладить широкое производство своих беспилотников, в том числе ударного типа", – отметил Игнат.

Напомним: по информации мониторинговых Telegram-каналов, под утро 7 мая взрывы слышали жители таких крымских городов, как Саки, Евпатория, Новофедоровка, Севастополь (Казачья бухта), Красноперекопск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинской "Армии дронов" закончили первую часть обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. За это время подготовку прошли 10 тысяч специалистов.

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