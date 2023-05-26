Дело не только в политических амбициях: разведка Британии объяснила, зачем Аксенову парамилитарные группировки в Крыму

Гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов сыграл важную роль в "парамилитаризации" полуострова и создании на его территории военизированных формирований, которые даже приобрели полуофициальный статус резервных частей регулярной армии. И здесь дело не только в попытках укрепить свой авторитет, но и в его обеспокоенности способностью ВС оккупантов защитить полуостров.

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Об этом говорится в сводке британской разведки 26 мая, опубликованной в Twitter Министерства обороны Британии. Там отметили, что распространение военизированных формирований из состава регулярных вооруженных сил наблюдалось в России на протяжении как минимум последних 20 лет, однако эта "парамилитаризация" резко ускорилась после вторжения РФ в Украину и приобрела особое значение на Крымском полуострове.

Британские разведчики отметили, что основной элемент российского гарнизона, 22-й армейский корпус, ныне преимущественно развернут вне территории полуострова и понес большие потери.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что Аксенов создал на полуострове собственную частную военную компанию "Конвой". Группировкой наемников руководит "правая рука" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Константин Пикалов с позывным "Мазай".

Указывалось, что формально Конвой – это БАРС, боевой армейский резерв, а его участники заключают два контракта – один с самим подразделением, а второй – с Министерством обороны РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 мая оккупанты заявили об атаке беспилотниками по Севастополю. Захватчики похвастались, что все БПЛА якобы сбиты или посажены средствами РЭБ, однако у россиян это вызвало только панику, они заявили, что ситуация вышла из-под контроля;

– 24 мая над Крымским мостом заметили дым. Движение транспорта перекрыли, а оккупанты придумали причину происшествия. В то же время, пропагандисты взорвались истерикой.

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