'Дело не в эскалации': Зеленский призвал страны НАТО убедить США касательно членства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны НАТО могли бы повлиять на позицию Соединенных Штатов Америки относительно членства нашей страны в Альянсе. Он призвал союзников оказать влияние на мнение Вашингтона.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian. Он отметил, что для Украины вступление в НАТО очень важно, это буквально вопрос выживания нашего государства. Однако в то же время речь идет о выживании и всего блока.

Великобритания, например, поддерживает членство Украины в Альянсе, а США до сих пор сомневаются, опасаясь эскалации.

"Но нельзя сказать, что США боятся эскалации, а все другие страны поддерживают [членство] Украины. Так нельзя подходить к вопросу. Если все действительно нас поддерживают, то я думаю, всем будет достаточно сил, ума и влияния, чтобы общаться с Соединенными Штатами, чтобы изменить их мнение", – подчеркнул гарант.

Зеленский добавил, что важно, чтобы не только Украина поднимала вопрос о ее членстве НАТО.

"Мы поднимаем этот вопрос, потому что он означает для нас выживание нашей страны. Но это не только вопрос Украины. Мы считаем, что сможем усилить НАТО. Это о выживании всего Альянса", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО во время встречи в Праге продвинулись в трех вопросах касательно поддержки Украины. Речь идет о лучшей координации Североатлантического союза в вопросе поставки оружия и обучения личного состава, определении многолетней финансовой помощи и евроатлантической интеграции.

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