'Дело не в количестве оккупантов и техники': военный описал тактику РФ на Покровском направлении

Российская армия имеет незначительные продвижения на Покровском направлении в Донецкой области в основном не потому, что имеет преимущество в живой силе. Решающую роль играет то, что россияне не жалеют своих людей, и дорогу себе прокладывают буквально из своих мертвых и раненых побратимов.

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Об этом сказал воюющий на этом направлении офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в интервью Radio NV. По словам военного, у российских войск нет большого преимущества в военной технике.

Сейчас враг преобладает в живой силе, а также в количестве беспилотников и самолетов, наносящих удары КАБами.

"У врага не такое большое преимущество в технике, по сравнению с нами. Пока это в большинстве своем — количество беспилотников и самолеты, которые наносят эти авиаудары КАБами. И численность личного состава, если брать с военной точки зрения, преобладает. И этими своими труппами, большим количеством раненых они прокладывают этот путь к своим целям", – заявил он.

Также в определенной степени преимущество оккупантов, по словам Цехоцкого, заключается в том, что они все время врут, в том числе и друг другу. Механизм этого офицер объяснил на примере типичного боя.

"Группе из шести-десяти человек, говорят выдвинуться на определенную точку и закрепиться. Группа выходит, мы ее вычисляем, наносим поражение – кого уничтожили, кого ранили, кто-то просто спрятался. Через короткий промежуток времени они отправляют вторую группу и ей рассказывают, что первая группа закрепилась. Говорят, что группа активно держит оборону, а вы идете на подкрепление. Дальше группа видит, как на самом деле, но обратно дороги нет. А ведь это противник, который с оружием, который находится со средствами РЭБ и так далее", – рассказал военный.

Таким образом, россияне оказываются загнанными в угол крысами – другого выбора нет, поэтому им приходится нападать или отбиваться.

У Украины все наоборот – у нас открытое общество, свобода слова, доступ к информации. Западные партнеры настаивают на том, чтобы говорили правду о ситуации на фронте.

"А враг наоборот – все время только лжет. Врага нужно просто переигрывать в этом – в кибербезопасности, в этой пропаганде. Мы должны его побеждать", – добавил Цехоцкий.

Как сообщал OBOZ.UA, темпы продвижения российских оккупационных войск на Покровском направлении фронта на Донетчине в стратегическом плане не фееричны. Врагу удается иметь определенный успех только после того, как он сжигает все вокруг и несет огромные потери в живой силе и технике.

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