ВСУ: войска РФ не имеют феерического успеха на Покровском направлении

Темпы продвижения российских оккупационных войск на Покровском направлении фронта на Донетчине в стратегическом плане не являются фееричными. Врагу удается иметь определенный успех только после того, как он сжигает все вокруг и несет огромные потери в живой силе и технике.

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Об этом в интервью Radio NV рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий. Он пояснил, что для гражданских и для самих военных – это большие продвижения войск РФ, однако в стратегическом плане они "очень низкие".

Прежде всего, это связано с сопротивлением, которое оказывают подразделения Сил обороны Украины.

"Все это дается им только после того, как уничтожается большое количество оккупантов. И после того, как разрушается в инженерном плане все, что есть вокруг – сжигаются все посадки, разрушаются все здания, – наши защитники, наши побратимы вынуждены отходить и закрепляться на тех позициях, которые в то же время, когда ведутся эти штурмы, уже строятся. Параллельно эта работа проводится постоянно", – отметил Цехоцкий.

Все подразделения Сил обороны непрерывно работают над тем, чтобы сделать невозможным "феерическое наступление" вражеских российских войск.

На примере Авдеевки военный объяснил, что по факту ее захват – это просто разрушение населенного пункта. Этот город оккупанты уничтожали с октября по февраль.

"Поэтому я бы не сказал, что их продвижение носит [быстрый характер] на нашем направлении. Более четырех месяцев активных наступательных действий со стороны противника, а вот феерического успеха они точно не имеют", – добавил он.

Накануне Цехоцкий отметил, что российские войска активизируют свои резервы на Покровском направлении, перемещая ресурсы с южного фронта. В частности, враг подтягивает технику из Мариуполя, Бердянска и Геническа. По его словам, 2 августа россияне снова пытались наступать техникой на этом участке фронта.

Они вывели 4 БМП, из которых 3 были уничтожены мгновенно.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW отметили, что войска РФ добились продвижения в районе Кременной в Луганской области, а также вблизи Северска и Часова Яра в Донецкой области. Оккупанты наступают и на Покровском направлении, куда бросают все имеющиеся резервы, однако не имеют подтвержденных успехов. Позиционные бои идут на западе Запорожской области, изменения линии фронта там также не зафиксированы.