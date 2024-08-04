Оккупанты продвинулись в трех точках на востоке Украины – ISW
Войска России добились продвижения в районе Кременной на Луганщине, а также вблизи Северска и Часова Яра на Донетчине. Оккупанты наступают и на Покровском направлении, куда бросают все имеющиеся резервы, однако не имеют подтвержденных успехов. Позиционные бои идут на западе Запорожской области, изменения линии фронта там также не зафиксированы.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 3 августа. Как отмечают аналитики, оккупанты 2 и 3 августа продолжали наступательные операции в районе Глубокого, Волчанска и Тихого на Харьковщине, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано.
Спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев сообщал, что оккупанты перебрасывают силы со временно оккупированной Луганщины в район Старицы для подготовки к предстоящим наступательным действиям.
По данным ISW, агрессор недавно продвинулся к северо-западу от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, указывают на то, что российские захватчики недавно продвинулись в южной части Макеевки, северо-западнее Кременной.
Также армия России продвинулась в направлении Северска на фоне продолжавшихся в этом районе наземных атак РФ. Геолокационные кадры за 2 августа показывают, что РФ продвинулась севернее Раздоловки, подтверждая, что враг ранее захватил этот населенный пункт.
ISW пишет, что российские войска продвинулись вглубь Часова Яра. Геолокационные кадры, обнародованные 2 августа, указывают на то, что оккупанты продвинулись дальше к западу от канала Северский Донец – Донбасс в северо-восточном Октябрьском микрорайоне на востоке Часова Яра.
Кроме того, оккупационные войска продолжали наступательные операции в направлении Торецка, однако не добились никаких подтвержденных успехов.
Российские "военкоры" утверждали, что армия РФ якобы продвигается в Зализном, а также в центральной части Нью-Йорка. Один из них говорил, что силы РФ якобы могут находиться в 100 метрах от Торецка.
Однако, по данным ISW, противник продвинулся всего в одном километре от административных границ Торецка.
В то же время оккупанты 3 августа продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но не достигли подтвержденных успехов.
Неназванный офицер украинской бригады, защищающей Украину на этом направлении, заявил, что 2 августа Силы обороны Украины отразили российскую механизированную атаку в не указанном районе.
По его словам, оккупанты перебрасывают все имеющиеся резервы на Покровское направление, особенно из оккупированного Геническа, Бердянска и Мариуполя.
Российские войска продолжали наступать западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, а также юго-западнее Донецка в районе Константиновки и Парасковеевки, однако изменений на линии фронта не произошло.
Генеральный штаб ВСУ отметил, что российские силы продолжали наземные атаки у Великой Новоселки на границе Донетчины и Запорожья, но линия фронта не изменилась.
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области, однако аналитики не зафиксировали изменения на линии фронта.
Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой отметил, что оккупанты РФ активно атакуют к северо-востоку от Работино в районе Малой Токмачки.
В ISW добавили, что на левом берегу Херсонщины, в частности вблизи Крынок, продолжались бои. В то же время, подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Как сообщал OBOZ.UA,