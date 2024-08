Войска России добились продвижения в районе Кременной на Луганщине, а также вблизи Северска и Часова Яра на Донетчине. Оккупанты наступают и на Покровском направлении, куда бросают все имеющиеся резервы, однако не имеют подтвержденных успехов. Позиционные бои идут на западе Запорожской области, изменения линии фронта там также не зафиксированы.

Видео дня

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 3 августа. Как отмечают аналитики, оккупанты 2 и 3 августа продолжали наступательные операции в районе Глубокого, Волчанска и Тихого на Харьковщине, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано.

Спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев сообщал, что оккупанты перебрасывают силы со временно оккупированной Луганщины в район Старицы для подготовки к предстоящим наступательным действиям.

По данным ISW, агрессор недавно продвинулся к северо-западу от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, указывают на то, что российские захватчики недавно продвинулись в южной части Макеевки, северо-западнее Кременной.

Также армия России продвинулась в направлении Северска на фоне продолжавшихся в этом районе наземных атак РФ. Геолокационные кадры за 2 августа показывают, что РФ продвинулась севернее Раздоловки, подтверждая, что враг ранее захватил этот населенный пункт.

ISW пишет, что российские войска продвинулись вглубь Часова Яра. Геолокационные кадры, обнародованные 2 августа, указывают на то, что оккупанты продвинулись дальше к западу от канала Северский Донец – Донбасс в северо-восточном Октябрьском микрорайоне на востоке Часова Яра.

Кроме того, оккупационные войска продолжали наступательные операции в направлении Торецка, однако не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские "военкоры" утверждали, что армия РФ якобы продвигается в Зализном, а также в центральной части Нью-Йорка. Один из них говорил, что силы РФ якобы могут находиться в 100 метрах от Торецка.

Однако, по данным ISW, противник продвинулся всего в одном километре от административных границ Торецка.

В то же время оккупанты 3 августа продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но не достигли подтвержденных успехов.

Неназванный офицер украинской бригады, защищающей Украину на этом направлении, заявил, что 2 августа Силы обороны Украины отразили российскую механизированную атаку в не указанном районе.

По его словам, оккупанты перебрасывают все имеющиеся резервы на Покровское направление, особенно из оккупированного Геническа, Бердянска и Мариуполя.

Российские войска продолжали наступать западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, а также юго-западнее Донецка в районе Константиновки и Парасковеевки, однако изменений на линии фронта не произошло.

Генеральный штаб ВСУ отметил, что российские силы продолжали наземные атаки у Великой Новоселки на границе Донетчины и Запорожья, но линия фронта не изменилась.

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области, однако аналитики не зафиксировали изменения на линии фронта.

Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой отметил, что оккупанты РФ активно атакуют к северо-востоку от Работино в районе Малой Токмачки.

В ISW добавили, что на левом берегу Херсонщины, в частности вблизи Крынок, продолжались бои. В то же время, подтвержденных изменений на линии фронта не было.

