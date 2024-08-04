Враг давит на трех направлениях, но ВСУ отбиваются и наносят оккупантам потери – Генштаб

Самые интенсивные бои на фронте продолжаются на Покровском направлении, а также враг продолжает давить на Торецком и Купянском направлениях. В то же время Силы обороны наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощая их вдоль всей линии боевого столкновения.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8 утра 4 августа. В общей сложности, за прошедшие сутки было зафиксировано 140 боевых столкновений.

Согласно уточненной информации, захватчики нанесли четыре ракетных удара по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, применив шесть ракет, а также совершил 49 авиаударов, сбросив 62 КАБ. Кроме этого, враг совершил более 5100 обстрелов, из которых 106 из реактивных систем залпового огня.

Оккупационные войска нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Локня и Мирополье Сумской области; Слобожанское, Липцы, Избицкое и Глубокое Харьковской области; Макеевка, Северск, Дружба, Торецк, Часов Яр, Гродовка, Заря, Воздвиженка, Птичье, Александрополь, Времовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Павловка Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Также авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны вчера нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Были поражены пункт управления, пять средств ПВО, станция РЛС, состав материально-технического обеспечения и еще один важный объект оккупантов.

На Харьковском направлении прошли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Тихого, Глубокого и Волчанского.

На Купянском направлении было зафиксировано 19 боевых столкновений, в том числе возле Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового, Стельмаховки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг осуществил восемь атак неподалеку от Макеевки, Невского и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спорного.

На Краматорском направлении произошло 12 боев в районах Васюкивки, Часова Яра и Андреевки.

На Торецком направлении произошло 20 боевых столкновений недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкого и Зализного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 45 штурмовых действий в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Желанне, Новоселовка Первая, Калиново, Межево, Карловка, Свиридоновка, Скучное, Ивановка и Яснобродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 11 атак у Красногоровки, Георгиевки, Пантелеймоновки, Константиновки и Парасковеевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении российские войска совершили семь штурмов вблизи Водяного, Константиновки и Раздольного.

На Ореховском направлении два вражеских наступательных действия недалеко от Работино не имели успеха.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка остается стабильной. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ и увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте ликвидировали и ранили около 1150 российских оккупантов. Также уничтожена 221 единица военной техники и вооружение захватнической армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 августа СБУ во взаимодействии с ГУР и другими составляющими Сил обороны совершили результативную атаку на военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ. Там зафиксировано попадание во вражеские склады с КАБами, также поражены нефтебазы в трех регионах России.

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