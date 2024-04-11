'Демилитаризация!' Путин выдал циничное заявление об ударах по энергосистеме Украины

Российский диктатор Владимир Путин похвастался на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, как наносит удары по энергосистеме Украины. Он назвал эти террористические атаки "демилитаризацией" и выдал циничное заявление о "гуманитарных соображениях".

Трансляцию встречи главы Кремля с самопровозглашенным президентом Беларуси обнародовали пропагандистские СМИ. На кадрах Путин в коротких штанишках, пошаркивая нервно ножкой, рассказывает, почему Россия именно сейчас бомбит энергетические объекты в Украине.

Он заявил, что российские оккупанты "пожалели" украинцев, поэтому якобы не наносили ударов по энергоструктуре зимой, чтобы не оставить без света социальные учреждения и больницы.

Но теперь якобы были вынуждены ответить на удары ВСУ по российским НПЗ.

"Исходя из гуманитарных соображений, мы зимой не наносили никаких ударов. Мы не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и т.д. Но после нанесения ударов по нашим энергообъектам были вынуждены ответить", – заявил Путин.

По его словам, эти удары по энергетическим объектам Украины якобы связаны с "решением одной из задач", которые РФ перед собой ставила – демилитаризация. Путин заявил, что, поражая энергетику, Россия также борется с украинской оборонной промышленностью.

"Если все закольцируется в решении тех вопросов, о которых мы говорили сначала, а в энергетике они связаны, в частности, с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили – это демилитаризация. В первую очередь, мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем непосредственно", – заявил кремлевский диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA:

11 апреля Россия нанесла удары ракетами и дронами по ТЭС, подстанциям и подземным хранилищам газа (ПХГ) в Харьковской, Запорожской, Одесской, Львовской, Киевской областях. Самая сложная ситуация в Харьковской области – там с 6:31 утра графики аварийных отключений света. В других регионах ограничения пока не применялись.

Российский массированный удар по энергетике Украины 11 апреля вызвал полное уничтожение Трипольской ТЭС под Киевом. В результате попаданий на станции возник масштабный пожар в турбинном цехе. Энергетики называют масштабы разрушений "ужасающими". Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. После разрушения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

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