Демобилизация будет: какие сроки службы предусмотрены в новом законопроекте о мобилизации

Законопроект от Кабмина о мобилизации в Украине, который уже внесен в Верховную Раду, предусматривает и демобилизацию. Правительство предлагает увольнять со службы военнослужащих, которые прослужили непрерывно 36 месяцев.

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Об этом говорится в законопроекте №10449. Правда, такой срок службы предусмотрен только во время военного положения.

Кроме указанных 36 месяцев, также условием для демобилизации является истечение срока контракта. Увольнение военнослужащих будет осуществляться в сроки, определенные решением Ставки Верховного Главнокомандующего.

Также демобилизоваться могут военнослужащие с инвалидностью (всех групп) и освобожденные из плена, а также в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий (в случае невозможности службы высшего офицерского состава).

Отдельно отмечается, что демобилизация предусмотрена в случае избрания лица народным депутатом Украины (в том числе депутатом ВР от Крыма), и в связи с назначением на должность судьи или в органы правосудия (в Конституционный суд, в Высший совет правосудия, в Высшую квалификационную комиссию судей, в Службу дисциплинарных инспекторов и т.п.). Однако таких военнослужащих демобилизуют, только если они не изъявят желания продолжить военную службу.

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