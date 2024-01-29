'Это очень неправильно': Зеленский высказался о мобилизации силой на улицах и уехавших из Украины мужчинах. Видео

Президент Владимир Зеленский раскритиковал сотрудников территориальных центров комплектования, которые ходят по улицам и ловят мужчин, которые игнорируют мобилизацию. По его словам, этот вопрос должен быть урегулирован на законодательном уровне, чтобы подобные случаи больше не происходили на улицах украинских городов.

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Глава государства объяснил, что в этом вопросе поможет диджитализация процесса мобилизации. Об этом Зеленский рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Президент заявил, что мобилизация должна быть справедливой. В частности, этому может способствовать новый законопроект о мобилизации, который сейчас готовят военные и народные депутаты.

"Да, есть случаи, и это очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые не приходили в военкоматы. Но я хотел бы, чтобы мы с вами были справедливыми. Есть случаи такие? Да, есть. Правильно ли это? Абсолютно нет! Они не должны этого делать, поэтому я попросил наших военных, когда они будут готовить законопроект, я попросил, чтобы не было шансов ходить по улицам", – сказал Зеленский.

Также президент объяснил, что вопрос мобилизации можно решить по-современному, в частности, благодаря цифровизации. При этом Зеленский подчеркнул, что критиковать с других стран, которые не находятся в состоянии войны, намного проще. Однако своими жизнями за общие европейские ценности продолжают жертвовать только украинцы.

"Есть сегодня возможности применения digital формата. Мы живем во времена цифровизации, тем более, мы очень цифровизованная страна. Мы наладили этот процесс и во время COVID, и во время войны. Нет проблем решить этот вопрос по-современному. У нас военное положение, и очень сложно говорить о защите свободы, когда ты не в военном положении, когда ты не в войне. Иногда очень комфортно быть в других странах и говорить, что Украина защищает наши общие ценности, но отдают жизни только украинцы", – объяснил президент.

Кроме того, глава государства высказался о военнообязанных гражданах Украины, которые незаконным способом покинули страну после начала полномасштабной войны. По словам Зеленского, эти люди должны находиться в Украине.

Однако речь идет не только о том, что каждый должен защищать родную страну с оружием в руках. Президент объяснил, что уплата налогов в бюджет также является защитой страны, ведь эти деньги потом используются на нужды военнослужащих.

"Мы бы хотели, чтобы люди мобилизационного возраста, которые выехали вне закона, были в Украине. Вопрос не том, что они все должны быть на фронте. Вопрос в справедливости. Эти люди должны платить налоги. Есть люди, которые уехали и не вернулись на свою работу, это их право. Но если они граждане Украины, они должны платить налоги в Украине, потому что эти деньги мы потом отдаем нашим военным, которые нас защищают", – заявил глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости в мобилизации еще 500 тысяч граждан. По его словам, он не получил достаточно информации о запланированных действиях и операциях, которые требовали бы такого масштабного пополнения войск.

Ранее сообщалось, что в помощью новой системы рекрутинга в Вооруженных силах Украины с осени 2023 года уже десятки тысяч украинцев и украинок подали свои резюме на вакансии в украинской армии. Главный результат – в ВСУ приходят действительно мотивированные люди, которые будут служить там, где хотят.

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