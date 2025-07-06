'Демонстративная бесчеловечность': Россия открыто публикует видео, как намеренно атакует спасателей – ГСЧС

Страна-террорист продолжает совершать военные преступления на территории Украины. Россия открыто показала циничный акт атаки на спасателей ГСЧС.

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Агрессор намеренно наводит беспилотники и публикует видео этого момента. Сотрудники ГСЧС отмечают, что это "демонстративная бесчеловечность".

"Россия даже не стесняется. Открыто публикует видео, как намеренно, наводит дроны на спасателей. На тех, кто не воюет, не имеет оружия, а спасает жизни после их же обстрелов", – говорится в подписи под видео.

В ГСЧС отмечают, что это не просто террор.

"Это демонстративная бесчеловечность. Целить в тех, кто вытаскивает из-под завалов – значит воевать против самой жизни", – резюмируют в ГСЧС.

Стоит добавить, что террористы, публикуя это видео, отметили, что атака имела место в Херсоне. Авто спасателей, якобы, мешало им выполнять "поставленные цели".

Напомним, что Россия, как и полагается государству-террористу, продолжает придерживаться тактики "повторных ударов". Оккупанты после обстрелов ждут прибытия к местам прилетов спасателей – и бьют снова.

Напомним, в течение ночи с 5 на 6 июля защитники неба обезвредили 117 БПЛА. Впрочем, в результате атаки РФ есть попадания в 19 локациях, отчитались утром в Воздушных силах.

В частности прошлой ночью Россия массированно атаковала дронами Харьков: в городе вспыхнули пожары, среди пострадавших – младенец.

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