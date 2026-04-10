'Денег нет, но вы штурмуйте': российское командование под Гуляйполем 'кидает' раненых солдат на выплаты – 'Атеш'

На Гуляйпольском направлении российское военное командование массово лишает раненых солдат положенных выплат. Количество так называемых "трехсотых" растет, но финансовое обеспечение для них наоборот сокращается.

Причиной называют негласную политику минимизации компенсаций. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

В 70-м мотострелковом полку фиксируются случаи системного лишения военных компенсаций за полученные ранения. Отмечается, что часть травм намеренно оформляют как бытовые, что позволяет избегать официальных выплат.

Кроме того, документы, необходимые для получения компенсаций, могут исчезать на этапе финансового оформления. Военным, которые пытаются добиться выплат, объясняют отказы нехваткой средств и нецелесообразностью расходов на лечение и реабилитацию.

В "Атеш" утверждают, что подобная практика вызывает возмущение среди родственников военных, поскольку обещанные социальные гарантии фактически не выполняются. Ведь часть средств может присваиваться командованием, тогда как раненые остаются без поддержки.

Напоминаем, что оккупанты перебрасывают вражескую технику и личный состав из Ростовской области через Мариуполь на Гуляйпольское направление. С середины марта у врага это первое такое существенное усиление на Гуляйполе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российское командование приказывает отрезать головы погибшихсолдат для передачи вместе с документами. Такие действия объясняют сложностью эвакуации тел с поля боя.

