Деньги пленных и пропавших без вести. Кто имеет право их получать, и сколько

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11407, который касается выплаты денежного обеспечения военных, попавших в плен или без вести пропавших, их семьям. В каком объеме могут выплачиваться деньги, и кому именно, читайте в материале OBOZ.UA.

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Выплачивать надо столько, сколько боец получал до плена

Инициированный Министерством обороны Украины законопроект "О внесении изменения в статью 9 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" должен усовершенствовать нормы и порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим, захваченным в плен или взятым заложниками, а также интернированным в нейтральных государствах или пропавшим без вести.

Надо отметить, что выплаты пленным (точнее – их родственникам) происходили и происходят сейчас, но пока что они регулируются подзаконными актами, в частности – постановлениями Кабмина.

"В январе я лежал в госпитале с Игорем, морпехом из "Азова", он был в плену почти два года. Все это время ему каждый месяц шло 100 тысяч гривен, которые он получал на "нуле". Половину суммы ежемесячно получала его мама, а остальную половину, всю сумму сразу, Игорь получил, вернувшись из плена", – рассказывает OBOZ.UA старший лейтенант ВСУ Вячеслав Коновалов.

По его убеждению, в новом законе будет прописана та же норма – сколько военный получал до того, как попал в плен или пропал без вести, столько ему и будут насчитывать. А это – минимум 100 тысяч гривен: не будучи на "нуле", попасть в плен или пропасть довольно сложно.

"Скорее всего, в итоговой редакции законопроекта №11407 будет прописан оклад по последнему месту службы плюс денежное обеспечение – с различными надбавками, за звание, выслугу лет и так далее", – предполагает в комментарии OBOZ.UA юрист, бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталка Костишин.

Вечно платить пропавшим без вести невозможно

Если с выплатами военным, которые попали в плен, все более-менее понятно, то с пропавшими без вести ситуация сложнее.

"По идее, деньги пропавших без вести, их родственники должны получать до момента установления факта смерти. А если этот факт так никогда и не будет установлен? Я думаю, что законом надо четко установить срок. Ибо сумма в итоге может получиться неподъемной", – говорит Наталка Костишин.

С ней согласен и военнослужащий одного из вспомогательных подразделений горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вячеслав Коновалов.

"Надо, – говорит он, – как минимум дождаться окончания войны. А потом уже в закон внести коррективы по срокам, какие-то изменения и дополнения".

Что касается вопроса – кто именно должен получать денежное довольствие военнослужащего, если он в плену и так далее, тут многое зависит от него самого. Как правило, бойцы заранее составляют личное распоряжение: если что – то кому, и сколько. Документ можно составить заранее и заверить у нотариуса, а можно это сделать прямо в части. Распоряжение потом хранится в личном деле военного.

Если такой документ не был составлен, то законопроект четко прописывает:

– В случае отсутствия личного распоряжения военнослужащего денежное довольствие выплачивается равными долями. В первую очередь – супруге, несовершеннолетним детям (с инвалидностью с детства – независимо от их возраста) и родителям военнослужащего.

– Во вторую очередь (в случае отсутствия представителей первой очереди) выплата денежного обеспечения производится совершеннолетним детям, родным братьям и сестрам. В общем размере, не превышающем 20 процентов.

С принятием законопроекта во втором чтении депутаты вряд ли затянут: как уже говорилось, нормы и так действуют. А с принятием закона военные и члены их семей получат более полноценную социальную защиту.