На Херсонщине на мине подорвался местный житель: детали трагедии

В Великоалександровской громаде Херсонской области 8 января на российской мине подорвался мирный житель. Он остался жив и попал в больницу.

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Скорая госпитализировала пострадавшего с минно-взрывной травмой нижней конечности, уточнил глава Херсонской ОГА (ОВА) Ярослав Янушевич. На своем канале в Telegram он написал, что врачи оказывают мужчине всю необходимую медицинскую помощь.

Чиновник еще раз напомнил местным жителям, что минная опасность в регионе очень высокая.

"Пожалуйста, не игнорируйте элементарные правила безопасности. Передвигайтесь только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники. Не нужно сейчас посещать лесополосы и места, где находились российские военные. Это опасно!" – заявил Янушевич.

В случае, если вы увидели подозрительный предмет, главное не трогать его, отойти на расстояние, предупредить других и обязательно позвонить правоохранителям или спасателям.

Добавим, что недавно Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой обозначаются потенциально опасные места с минами или взрывоопасными предметами.

Как писал OBOZREVATEL:

– 28 декабря стало известно, что в Харьковской области в лесу близ села Бугаевка на взрывном устройстве подорвались мужчина 47 лет и его 7-летний сын, которые шли на рыбалку. Со взрывными травмами они попали в больницу.

– Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко заявляла, что около 30% территории страны нуждаются в разминировании.

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