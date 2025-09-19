Держал оборону в Донецкой и Харьковской областях: новым командиром бригады 'Магура' стал 26-летний Герой Украины Максим Данильчук. Фото

Новым командиром 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" стал 26-летний Герой Украины Максим Данильчук. С начала полномасштабной войны со стороны РФ он прошел путь от командира роты до начальника штаба и командира батальона 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского.

Об этом сообщает издание "Новинарня". Кроме того, Данильчук является кавалером орденов Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней и ордена "За мужество" 3-й степени.

Подробности

"На днях приказом главнокомандующего ВСУ новым командиром 47-й ОМБр был назначен Герой Украины подполковник Максим Данильчук", – рассказал информированный собеседник.

Он также отметил, предыдущий командир 47-й бригады Ян Яцишен продолжит нести службу в армии на другой должности.

Что известно о новом командире "Магуры"

Максим Александрович Данильчук родился в селе Барвиновка Звягельского района (бывший Новоград-Волынский) на Житомирщине. Он окончил Национальную академию сухопутных войск и с начала полномасштабного вторжения РФ стал командиром роты.

Позже занимал должности начальника штаба и командира 2-го батальона 30-й отдельной механизированной бригады. Военный выполнял боевые задачи в Донецкой и Харьковской областях.

По официальным данным, благодаря его профессионализму было уничтожено большое количество вражеской техники и живой силы. В частности, в феврале 2023 года под руководством Данильчука украинские военные отбили ряд массированных атак штурмовых подразделений ЧВК "Вагнера" на Донбассе.

24 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский присвоил капитану Максиму Данильчуку звание Героя Украины.

