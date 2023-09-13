Держат врага в тонусе: бойцы 'Стальной границы' уничтожили минные заграждения россиян на Купянском направлении. Видео

Бойцы Государственной пограничной службы уничтожили минные заграждения российских оккупантов на Купянском направлении. Воины "Стальной границы" точным ударом попали прямо в минно-взрывную полосу врага.

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Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины. В МВД также обнародовали соответствующее видео.

Отмечается, что украинские защитники ударили по российским захватчикам из Мк 19 – американского 40-мм автоматического гранатомета.

Как видно из кадров, в прицел попали и сами оккупанты, они были уничтожены взрывом от своих же мин.

"Пограничники держат врага в тонусе на Купянском направлении. Бойцы "Стальной границы" из автоматического гранатомета Мк 19 попали прямо в минно-взрывные заграждения оккупантов", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно военнослужащие Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский наблюдательный пункт недалеко от Бахмута. Операторы БПЛА пограничного подразделения провели разведку позиций захватчиков, благодаря чему обнаружили места их расположения. В результате слаженных действий пограничников с артиллеристами удалось обезвредить оккупантов и уничтожить их наблюдательный пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области. Украинские защитники наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.