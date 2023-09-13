ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, за сутки уничтожен пункт управления врага и 5 составов БК – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 34 боевых столкновения между Силами обороны и российскими оккупационными войсками. Защитники нашего государства продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, заставляя врага уходить с занимаемых позиций.

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Благодаря штурмовым действиям наши воины имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 13 сентября.

Потери России в сутки

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражено 10 артиллерийских средств, 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава, 1 станция радиоэлектронной борьбы, 1 пункт управления и 5 складов боеприпасов противника.

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов с РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Кроме того, с начала текущих суток оккупанты нанесли массированный авиационный удар с применением ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесской и Сумской областей. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Авиационным ударам подверглись Поповка, Степок, Мирополье, Грабовское Сумской области, Кисловка Харьковской области, Надежда, Диброва Луганской области, Спорное, Клещиевка, Северное Донецкой области, Роботино Запорожской области, Одрадокаменка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 45 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ возле Орехово-Васильевки. В свою очередь, Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищиевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" наши защитники устойчиво держат оборону неподалеку от Авдеевки и Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял более 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Кроме того, все атаки врага в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий наши воины имеют частичный успех в районе Роботиного Запорожской области.

В районе ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожая логистику, места дислокации и огневые позиции вражеских подразделений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что основной целью российских захватчиков остается весь регион Донбасса, поэтому там проходят упорные бои. В то же время ВСУ удалось войти в Опытное, частично освободив территорию села на Донетчине.

– В ВСУ сообщили, что украинская армия имеет успехи на Бахмутском направлении. Российские оккупанты с боями отступают, но жесткие бои продолжаются.

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