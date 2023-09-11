ВСУ имеют успех, военные РФ с боями отходят: стала известна ситуация на Бахмутском направлении

Вооруженные силы Украины преуспевают на Бахмутском направлении. Российские оккупанты с боями отступают, но жесткие бои продолжаются.

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Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. В частности, наши защитники продвигаются в направлении Клещиевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного.

Оккупанты, чтобы сдержать наступление, применяют все имеющиеся средства вооружения. За последние сутки на Бахмутском направлении произошло 12 прямых столкновений, в результате чего было уничтожено более 200 захватчиков.

"На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои Сил обороны с российскими оккупантами, применяющими все имеющиеся средства вооружения, 527 раз в сутки военные РФ обстреляли позиции ВСУ, произошло 12 боев, в ходе которых ликвидировали 212 российских солдат", – рассказал Евлаш.

Он добавил, что также в сутки армия РФ дважды применяла авиацию в этом направлении.

Помимо личного состава украинские военные "демилитаризовали" танк, БМП, установки "Мста-Б", пушку Д-30, БпЛА, а также другую автомобильную технику россиян и шесть складов с боеприпасами.

На Лимано-Купянском направлении российская армия продолжает активно обстреливать позиции Сил обороны по артиллерии.

"За сутки произошло более 500 обстрелов, 20 раз применяли авиацию: вертолеты Ми-8, Ми-24, К-52 и самолеты Су-25. На этом направлении украинские военные убили 65 российских оккупантов и уничтожили ряд военной техники", – уточнил Евлаш.

Напомним, в течение прошлой недели Силы обороны Украины освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении фронта, а также 1,5 км – на юге. Украинские войска сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны врага, но двигаются дальше, "уже кое-где прорвана первая линия обороны" россиян.

Как писал OBOZREVATEL, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в строительстве утром 11 сентября заявил, что на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области, вытесняют противника с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. Там продолжаются жестокие бои.

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