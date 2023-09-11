ВСУ в течение прошлой недели освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении – Минобороны

В течение прошлой недели Силы обороны Украины освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении фронта. Всего за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день деоккупировано уже 49 кв. км территории.

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Об этом во время включения из Military Media Center сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, также ВСУ имели определенный успех в районе Клищиевки и Андреевки на Бахмутском направлении – там противника вытеснили с занимаемых позиций и есть продвижение вперед украинских войск.

Напомним, также украинские военные освободили часть поселка Опытное под Авдеевкой Донецкой области.

"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", – рассказала Маляр.

Также, по ее словам, украинские войска в течение недели имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области. В настоящее время воины Вооруженных сил Украины закрепляются на новых позициях.

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