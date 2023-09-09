Украинские военные продвигаются возле Работино и Бахмута, РФ перебросила силы с других участков – британская разведка

Украинские защитники продвинулись к востоку от Работино на Запорожье, тогда как российские оккупанты перебрасывают силы в этот район с других участков фронта. Также Силы обороны продолжают оказывать давление на позиции врага к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь между Клещиевкой и Андреевкой.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 9 сентября. Как отмечается, подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись к многоуровневой основной линии обороны противника к востоку от Работино.

Украинская пехота продолжает постепенное тактическое наступление на российские позиции и истощает российские силы в этом районе, говорится в сводке.

Кроме того, ВСУ продолжают оказывать давление на позиции захватчиков к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь между Клещиевкой и Андреевкой.

"Весьма вероятно, что Россия передислоцировала силы с других участков линии фронта, чтобы заменить деградировавшие подразделения вокруг Работино. Эти передислокации, вероятно, ограничивают способность России проводить собственные наступательные операции на других участках линии фронта. Передислокация также, весьма вероятно, является признаком давления на их оборонительные линии, особенно вокруг Работино", – заявили в британской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, украинские воины продолжают наступление на Мелитопольском направлении, а также наносят удары по ресурсам оккупантов. В частности, в течение минувших суток были уничтожены уничтожили ряд пунктов управления, склад БК и станцию РЭБ врага.

– В генштабе Эстонии ранее отметили, что ВСУ, вероятно, смогли прорвать передний край обороны противника на Запорожье. В настоящее время бои идут в окрестностях Новопрокоповки и Вербового.

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