"Держим небо": в Воздушных силах показали сбивание "Шахеда" во время последнего массированного обстрела Украины. Видео

В ночь на 30 октября российские войска совершили очередную массированную атаку на Украину, запустив сотни ударных беспилотников и ракет. Военные Воздушного командования "Восток" показали кадры сбития "Шахедов" в зоне своей ответственности.

В сообщении Telegram-канала Воздушных сил ВСУ отмечается: "Боевая работа в зоне ответственности Воздушного командования 'Восток'. Держим небо!". Видео зафиксировало работу украинских защитников во время ночной атаки, когда небо буквально вспыхивало от разрывов зенитных боеприпасов.

Массированный удар по Украине

По данным Воздушных сил, в целом радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения – 52 ракеты (из них 9 баллистических) и 653 дроны различных типов. Россияне запускали БПЛА с нескольких направлений – Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с временно оккупированной Чауды в Крыму. Более 400 дронов составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины. Командование подчеркнуло, что враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры, пытаясь перегрузить систему ПВО.

Удар по Запорожью

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что одним из главных направлений атаки стало Запорожье. По предварительным данным, россияне нанесли по городу не менее семи ударов баллистическими ракетами и направили десятки дронов-камикадзе. В результате обстрела пострадали 17 человек, среди них шестеро детей. Два человека погибли под завалами разрушенного дома, еще одного человека спасатели достали без признаков жизни.

Спасательно-поисковые работы продолжаются. В ГСЧС отметили, что ситуация на месте сложная, но специалисты продолжают разбирать завалы вручную, чтобы не повредить конструкции, под которыми могут быть люди.

