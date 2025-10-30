Оккупанты атаковали Украину десятками ракет и почти 600 дронами: силы ПВО сбили 623 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 9 октября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили сотни дронов-камикадзе типа Shahed, а также десятки ракет разных типов.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 623 средства воздушного нападения. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 653 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма, более 400 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. В общей сложности радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения – 52 ракет (9 из них – баллистические) и 653 дрона разных типов.

Беспилотники враг запускал из Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска – РФ, Чауды – ВОТ АР Крым.

Российские войска запустили 4 аэробалистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Нижнегородской области РФ, 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской области, 8 крылатых ракет "Калибр", 2 крылатых ракеты Искандер-К из Курска и Воронежской области, а также 30 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области.

Кроме того, захватчики атаковали двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря и одной управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 623 воздушных целей:

– 592 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

– 7 крылатых ракет "Калибр";

– 1 крылатую ракету Искандер-К;

– 21 крылатых ракет Х-101;

– 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БПЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, 3 вражеских ракеты по состоянию на 11.30 локационно потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется.

Основной удар – энергетическая инфраструктура

В компании ДТЭК сообщили, что страна-террорист снова атаковала теплоэлектростанции в разных регионах Украины. Вследствие обстрела серьезно повреждено оборудование ТЭС. Специалисты работают над устранением последствий.

Также энергетики отметили, что это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 210 раз.

Львовская область

Во Львовской областной военной администрации рассказали, что в результате комбинированного воздушно-ракетного удара в ночь на 30 октября на территории повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

Львовскую область российские войска атаковали дронами-камикаде, а также крылатыми, баллистическим и аэробаллистическими ракетами.

Черкасская область

В ночь на 30 октября и под утром в небе над Черкасской областью силы противовоздушной обороны сбили одну российскую ракету и 12 дронов. Обошлось без пострадавших, однако есть последствия для инфраструктуры. Обломками дрона повреждена линия электропередач, а также окна и крыши в четырех домах. Также возник пожар в здании фермерского хозяйства. Обследование территории продолжается.

Напомним, в ночь на 30 октября Украину атаковали сотни российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, "Калибры" и "Кинжалы". Кроме того, страна-агрессор совершала пуски ракет с самолетов стратегической авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики устроили массированную атаку на Запорожье. Враг направил на город много дронов, а также нанес не менее семи ударов баллистическими ракетами. Вследствие обстрела пострадали 11 человек, среди которых 6 детей.

