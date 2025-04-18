Дешевые, устойчивые к РЭБу и многофункциональные: украинские разработчики протестовали на полигоне малые FPV-бомберы. Фото

Ведущий кластер оборонных технологий в Украине Brave1 организовал испытания малых FPV-бомберов с участием разработчиков дронов и военных. 14 беспилотников показали свою способность действовать в условиях активной радиоэлектронной борьбы (РЭБ), грузоподъемности, дальности полета и удобства использования в боевых условиях.

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Тестирование провели на полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, малые FPV-бомберы, являющиеся инструментом для поражения живой силы и укреплений противника, имеют ряд преимуществ: низкую цену, способность переносить боеприпасы весом до 3 кг и многократное применение.

"14 дронов преодолевали дистанцию 10 км под влиянием средств РЭБ, осуществляли сброс боеприпаса на цель и возвращались назад", – рассказал Федоров.

Федоров подчеркнул, что малые бомберы критически важны для фронта. Они могут переносить боеприпасы весом до 3 кг, при этом применяться многократно.

Чтобы эффективно внедрять дроны-бомберы для усиления украинской армии, Brave1 провел испытания с участием специалистов Сил безопасности и обороны Украины.

"Полигоны – это классная возможность для производителей протестировать свои разработки, обменяться опытом с коллегами и пофиксить все недостатки перед отправкой на фронт. В Brave1 мы даем возможность протестировать любую военную разработку", – подчеркнул Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Украине провели масштабное испытание наземных роботизированных комплексов 50 команд, участвующих в кластере Brave1, протестировали разработки в условиях, максимально приближенных к боевым.

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