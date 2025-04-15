Было задействовано более 70 боевых машин: в Украине было проведено масштабное испытание наземных роботизированных комплексов. Фото

В Украине провели самое масштабное испытание наземных роботизированных платформ. 50 команд, являющихся участниками кластера Brave1, протестировали разработки в условиях, максимально приближенных к боевым.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он добавил, что в испытаниях было задействовано более 70 боевых машин.

"Тестирование на полигоне – важный этап перед отправкой на фронт, самый лучший способ понять, как работает разработка в реальных условиях", – подчеркнул Федоров.

Чиновник рассказал, что работы преодолевали 10-километровую дистанцию, а также их тестировали на грузоподъемность и соответствие техническим характеристикам.

"Устроили максимально сложные условия – неизвестный маршрут и РЭБ на постоянно менявшихся частотах. Результат – большинство НРК подтвердили заявленную грузоподъемность и показали высокие результаты на длинной дистанции. Эти работы могут обеспечить транспортировку значительных объемов снаряжения, провизии и взрывчатых веществ", – отметил вице-премьер-министр.

Подробности

Роботов от участников Brave1 уже используют в боевых условиях во многих боевых подразделениях: 3 отдельная штурмовая бригада, 5 отдельная штурмовая бригада, 59 отдельная штурмовая бригада (в частности, 108 отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи"), 92 ЦСО "А" СБУ и многие другие. Но планируется, что 100% логистических задач на фронте должны выполнять работы.

Мероприятие состоялось при содействии заместителя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, бригадного генерала Андрея Лебеденко, и полковника Виталия Добрянского - начальника Управления инновационной деятельности 3СУ.

Ранее сообщалось, что из одного из самых горячих участков передовой с помощью таких машин уже удалось спасти трех бойцов Сил обороны, которые в течение месяца находились в окружении. Украинские военные были эвакуированы с помощью наземного роботизированного комплекса Ardal.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как беспилотники прореживают армию РФ. Он поблагодарил военных, методически уничтожающих врага и его технику.

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