Робот-эвакуатор спас трех раненых воинов ВСУ, которые находились в окружении. Фото и видео

Из одного из самых горячих участков передовой удалось спасти трех бойцов Сил обороны, которые месяц находились в окружении. Украинские военные были эвакуированы с помощью наземного роботизированного комплекса Ardal.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем канале в Telegram. Этот робот создан участником Brave1, компанией BUREVII.

По словам министра, разработчики присоединились к планированию операции вместе с бойцами 92 ОШБр и 154 ОМБр.

Ardal прошел более 17 километров под обстрелами минометов и артиллерии российских оккупационных войск на одном из самых горячих участков фронта, чтобы эвакуировать раненых бойцов, которых не удавалось забрать из серой зоны.

Всего в операции участвовало более 50 человек. Для прикрытия операции Силы обороны привлекли РЭБ, РЭР, аэроразведку и дроны-бомберы, отвлекавшие внимание врага.

В результате операции раненых военных эвакуировали с фронта и доставили в госпиталь, а Ardal остался невредимым.

"Сейчас государство максимально активно закупает наземные роботизированные платформы. В планах перевести все логистические задания на роботов и сохранить максимальное количество жизней наших военных", – написал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как беспилотники прореживают армию РФ. Он поблагодарил военных, методически уничтожающих врага и его технику.

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